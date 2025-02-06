بداري يُدشن مؤسسة الدراسات والانجازات في الطاقات المتجددة

أشرف وزير التعليم العالي والبحث العلمي، كمال بداري، رفقة كاتب الدولة، لدى وزير الطاقة المكلف بالطاقات المتجددة، نور الدين ياسع، ببن عكنون، على تدشين مؤسسة الدراسات والانجازات في الطاقات المتجددة.

وتمثل هذه المؤسسة الفرع التجاري لمركز تنمية الطاقات المتجددة، الأرضية التكنولوجية للقياسات الكهروضوئية، والأرضية التكنولوجية للنماذج الأولية لتوربينات الرياح الوحيدة إفريقيا من نوعها،والتي ستساهم حتما في الانتقال التدريجي الى بحث من الجيل4.0