بداري يُسلم رسالة الرئيس تبون لنظيره الصومالي

سلم وزير التعليم العالي والبحث العلمي، كمال بداري، رسالة خطية من رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، لنظيره رئيس جمهورية الصومال الفيديرالية، حسن شيخ محمود.

وأشاد الرئيس الصومالي، بأواصر الصداقة والتضامن التي تربط الشعبين الجزائري والصومالي والعمل على تطوير سبل التعاون في مختلف المجالات.

كما أعرب الرئيس الصومالي، عن تقديره الكبير للمكانة المرموقة التي تحوزها الجزائر على مستوى القارة الإفريقية.

وشكر الرئيس الصومالي، الجزائر، على تكوين الطلبة الصومالييين في مختلف الجامعات الجزائرية.