بداري يُشارك في الحملة المليونية للتشجير

شارك كمال بداري، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، في الحملة الوطنية للتشجير التي انطلقت صبيحة اليوم السبت، عبر مختلف ولايات الوطن.

وخصص لهذه العملية التي تنظمها وزارة الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري بإشراف المديرية العامة للغابات مليون شتلة. من الأشجار الملائمة لطبيعة كل منطقة من بينها أكثر من 130 ألف شجرة مثمرة لضمان تنوع بيئي متوازن ومستدام.

وجاءت هذه الحملة الواسعة التي امتدت عبر كافة ولايات الوطن إحياءً لليوم الوطني للشجرة المصادف لـ25 أكتوبر. تحت شعار “خضراء باذن الله”، و تهدف الى تعزيز الغطاء النباتي و مكافحة آثار التغييرات المناخية.

