بداري يُشرف على توقيع 9 اتفاقيات تعاون وشراكة بين جامعة الشلف ومؤسسات اقتصادية

أشرف وزير التعليم العالي والبحث العلمي، كمال بداري، اليوم الثلاثاء بالشلف، على مراسم توقيع 9 اتفاقيات شراكة وتعاون بين جامعة “حسيبة بن بوعلي” وعدد من المؤسسات الاقتصادية والمتعاملين الاقتصاديين.

وجرت مراسم توقيع هذه الاتفاقيات بالقطب الجامعي بالحسنية، في إطار زيارة عمل لولاية الشلف. حيث جدّد بداري التأكيد على “دور الجامعة في تعزيز التنمية الاقتصادية والابتكار واحتضان مشاريع الطلبة وتجسيدها”.

وقال الوزير بالمناسبة إن “جامعة الشلف أصبحت فاعلًا مهمًّا في مجال خلق الثروة والابتكار ومناصب الشغل. لا سيما من خلال احتضانها لأفكار الطلبة بمركز تطوير المقاولاتية وحاضنة الأعمال. وتجسيدها فعليًا في مؤسسات مصغّرة أو ناشئة تقدم خدمات للاقتصاد والسوق المحلية”.

وقد تم إبرام هذه الاتفاقيات بين جامعة “حسيبة بن بوعلي” بالشلف وهيئات ومتعاملين اقتصاديين. على غرار مديريتي السياحة والصناعة التقليدية، المصالح الفلاحية، مؤسسة صناعة الإسمنت ومشتقاته بالشلف، وعدد من المتعاملين الاقتصاديين الخواص.

وكان وزير التعليم العالي والبحث العلمي، كمال بداري، قد حلّ صباح اليوم بولاية الشلف في زيارة عمل وتفقّد لقطاعه، حيث استمع في مستهل البرنامج إلى عرض حال القطاع. ثم توجّه إلى القطب الجامعي ببلدية أولاد فارس شمال الشلف، حيث زار مركز تطوير المقاولاتية، وحاضنة الأعمال، ومعرضًا للمشاريع المبتكرة للطلبة، ثم القطب الجامعي بالحسنية ببلدية الشلف.