بداري يُعلن عن صعود جمعية رياضية جامعية للقسم الأول

أعلن وزير التعليم العالي، كمال بداري، عن صعود جمعية رياضية جامعية للقسم الوطني الأول، في إنجاز بارز للرياضة الجامعية لجامعة بسكرة.

وحسب ما نشره الوزير على صفحته بـ”فايسبوك”، حقق فريق كرة اليد إناث للجمعية الرياضية لجامعة بسكرة، إنجازا تاريخيا غير مسبوق، بصعوده إلى القسم الوطني الأول.

وأكّد الوزير، أن هذا الإنجاز العظيم، ثمرة جهود متواصلة للطالبات البطلات، اللواتي قدّمن كل ما لديهن، للجهاز التقني والإداري المتفاني، لإدارة الجامعة، للفدرالية الجزائرية للرياضة الجامعية ولوالي بسكرة، الذين وفّروا كل الدعم والإمكانيات لهذا المراد.

وقدّم بداري تهانيه، لطالبات فريق بسكرة على هذا الإنجاز الوطني الرائع قائلا: “إلى الأمام دائماً… الرياضة الجامعية تعلو”.