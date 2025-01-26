بداري يُوقع على قرار وزاري للانتقال إلى جامعات الجيل الرابع

وقّع وزير التعليم العالي والبحث العلمي كمال بداري على قرار وزاري يهدف إلى إنشاء لجنة وطنية لمرافقة ومتابعة مؤسسات التعليم العالي للانتقال إلى جامعة من الجيل الرابع (4.0) .

و تتولى اللجنة مرافقة ومتابعة انتقال مؤسسات التعليم العالي إلى جامعة من الجيل الرابع، تكلف

بوضع استراتيجية لضمان التكيف مع التحديات الجديدة. والفرص التي يوفرها التطور التكنولوجي والعلمي في التعليم العالي.

كما تتكفل اللجنة بوضع خطة وطنية للانتقال إلى الجامعة الجيل الرابع، تأخذ بعين الاعتبار السياق المحلي والأولويات الوطنية والتوجهات العالمية. مع متابعة تنفيذ المشاريع والبرامج المتعلقة بالتحول للجامعة من الجيل الرابع.

إضافة إلى مرافقة المؤسسات الجامعية من أجل معالجة العقبات التنظيمية التي تعيق التحول الرقمي والبحث و تنظيم دورات تحسيسية. وإعلامية حول أهمية التحول إلى الجامعة، و تشجيع المؤسسات الجامعية على إدراج الشعب التكنولوجية ودعم المقاولاتية.

وتجتمع اللجنة باستدعاء من رئيسها أو من ثلثي أعضائها. كل ثلاث أشهر، أو كل ما دعت الحاجة لاجتماعها،كما يمكن للجنة الاستعانة بكل شخص له كفاءة وخبرة. مهنية بمكنه مساعدتها أثناء تأدية مهامها. يرسل رئيس اللجنة تقريرا مفصلا حول حصيلة نشاطاتها ومقترحاتها كل ثلاثة (03) أشهر إلى السيد وزير التعليم العالي والبحث العلمي.

ما معنى جامعة الجيل الرابع

جامعة الجيل الرابع هي نوع من الجامعات التي تركز على الابتكار والبحث العلمي التطبيقي وريادة الأعمال.

وتهدف هذه الجامعات إلى تحقيق التميز الأكاديمي من خلال تطوير بيئة تعليمية وبحثية متقدمة، وتعزيز الشراكات مع الصناعة والمجتمع، واستخدام التكنولوجيا الحديثة في التعليم والتعلم.

كما تعتمد جامعة الجيل الرابع على الابتكار والاستدامة والتفاعل مع المجتمع كركائز أساسية لتحقيق تأثير إيجابي على المستوى المحلي والعالمي.