بداري: 70 بالمائة من حاملي البكالوريا تحصلوا على إحدى الرغبات الثلاث الأولى

كشف وزير التعليم العالي والبحث العلمي كمال بداري، أن 381428 حامل للبكالوريا قد تمكن من التسجيل في المنصة الرقمية للإلتحاق بالمؤسسات الجامعية.

وأضاف وزير التعليم العالي خلال ندوة صحفية اليوم الإثنين، للإعلان عن نتائج توجيه الطلبة. أن 97.94 بالمائة من حاملي البكالوريا الجدد تمكنوا من التسجيل. مشيرا إلى أن التسجيل الأولي للعمليات التوجيهية أسفرت عن تلبية إحدى الرغبات الثلاث الأولى لكل حامل لشهادة البكالوريا. أي أن ما نسبته 70.22 بالمائة تحصلو على إحدى رغباتهم الثلاث الأولى.

وأشار الوزير إلى أن 8432 حامل للبكالوريا وبنسبة 2.16 بالمائة ممن لم تُلبَ رغباتهم وستعطى لهم الفرصة بداية من اليوم الإثنين. من أجل إيداع الطعون. لتلبية رغباتهم ويسجلون بالمؤسسات الجامعية طبقا للعلامات التي تحصلوا عليها في البكالوريا.