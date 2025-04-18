بداري يترأس اجتماعا لتعزيز الشراكة بين الجامعات

ترأس وزير التعليم العالي والبحث العلمي، كمال بداري، اجتماعا تنسيقيا لمناقشة “تقوية وتعزيز” الشراكة بين المؤسسات الجامعية.

الإجتماع خصِّص لمناقشة تقوية وتعزيز الشراكة بين المؤسسات الجامعية، ما يسمح بـتشارك التجهيزات العلمية والتقنية بين المؤسسات، التخطيط المشترك للتدريبات والتربصات التطبيقية.

كما تتضمن أجندة الاجتماع تثمين المعارف والكفاءات العلمية وتشجيع التبادل والتعاون بين مختلف الفاعلين في مجال الابتكار، الأرضيات التكنولوجية والمؤسسات الاقتصادية الفرعية.