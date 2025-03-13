بداري يزور الطلبة المصابين في حادث انحراف حافلة للنقل الجامعي بسطيف

تنقل وزير التعليم العالي والبحث العلمي كمال بداري، أمسية اليوم، للمركز الاستشفائي الجامعي بسطيف، للاطمئنان على الحالة الصحية للطلبة المصابين في حادث إنحراف حافلة للنقل الجامعي.

وكان الوزير مرفوقا بوالي ولاية سطيف، ورئيس المجلس الشعبي الولائي، والسلطات العسكرية والمدنية للولاية.

وخلال الزيارة إطمئن الوزير على وضعية الطلبة المصابين حيث ان حالتهم مستقرة، وهم تحت المراقبة الطبية.

وأصيب 17 طالبا اليوم الخميس إثر انقلاب حافلة لنقل الطلبة بولاية سطيف.

ووقع الحادث في منطقة الباز، أين خلّف إصابة 17 طالبا تم تحويلهم إلى مستشفى سعادة عبد النور لتلقي العلاج.