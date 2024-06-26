بداني: إنتاج 12 ألف طن من أسماك المياه العذبة نهاية سنة 2024

أكد وزير الصيد البحري والمنتجات الصيدية أحمد بداني. أن قطاعه يسعى لرفع حجم إنتاج شعبة تربية المائيات. إلى 12 ألف طن من أسماك المياه العذبة. مع نهاية سنة 2024 و 100 ألف طن مع آفاق عام 2030.

وفي تصريح صحفي خلال إشرافه على أشغال يوم دراسي حول أهمية الإستثمار في تربية المائيات بالمياه العذبة بجامعة غليزان. صرح الوزير أن قطاعه يسعى إلى رفع حجم إنتاج شعبة تربية المائيات في المياه العذبة. إلى 12 ألف طن و 100 ألف طن مع آفاق سنة 2030. مضيفا أنه خلال الفترة الممتدة من 2020 الى 2024. سجلت قفزة نوعية في مجال تربية المائيات. وتنمية مستمرة سمحت برفع الإنتاج الإجمالي السنوي الى أكثر من 6870 طن. بالإضافة كذلك إلى أنه من المرتقب أن يصل الى 12 ألف طن مع نهاية سنة 2024، أي بإنتاج إضافي يقدر بأكثر من 7200 طن.

كما أشار بداني إلى إحصاء أزيد من 22 ألف فلاح يمارسون نشاط تربية الأسماك المدمجة مع الفلاحة. بعدما كان عددهم لا يتجاوز 3.300 فلاح سنة 2020. وهذا من خلال استزراع أكثر من 16 ألف حوض فلاحي مستزرع. بما يفوق 2.8 مليون وحدة من صغار سمك البلطي.

كما قامت وزارة الصيد البحري و تربية المائيات بتكوين 1068 فلاح في مجال تربية الأسماك المدمجة. مع الفلاحة الى غاية الثلاثي الأول لسنة 2024. بالإضافة كذلك إلى 2800 من نزلاء المؤسسات العقابية و 520 إطار من المؤسسات العقابية في ذات المجال. و هذا في إطار اتفاقية التعاون المبرمة مع وزارة العدل.