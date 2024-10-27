بداني: الإنتاج الوطني من الأسماك يقدر بـ100 ألف طن حاليا

كشف وزير الصيد البحري والمنتجات الصيدية أحمد بداني، بأن الإنتاج الصيدي من الأسماك بالجزائر سيبلغ 200 ألف طنا في غضون سنة 2030. وذلك بفضل استراتيجية وطنية تزاوج بين الاستغلال العقلاني للثروة السمكية البحرية وزيادة الاستثمارات.

وقال الوزير خلال نزوله ضيفا على القناة الإذاعة الثالثة الناطقة باللغة الفرنسية، إنّ الإنتاج الوطني السنوي من الأسماك يقدر حاليا بـ100 ألف طن. ويتم العمل حاليا على بلورة استراتيجية وطنية لرفع الثروة السمكية في البلاد بالاعتماد على تطوير تربية الأسماك. للوصول إلى إنتاج 100 الف طن سنويا. منها 60 ألف طن في البحر و40 ألف طن في المياه العذبة والأحواض المائية لتلبية حاجيات السوق الوطنية.

وأوضح الوزير، أن السلطات العمومية ستمنح قروضا بلا فوائد لصالح المستثمرين في قطاع تربية المائيات. بالإضافة كذلك إلى التحفيزات الحالية التي إستفاد منها الحرفيون ومنها على سبيل المثال شراء محركات تقل عن خمس سنوات خدمة. مثلما نص عليه قانون المالية لسنة 2024 قصد تجديد وعصرنة أسطول الصيد وكذا الإستفادة أيضا من قروض ميسرة.

وعن ارتفاع أسعار السمك، اعترف وزير الصيد البحري والمنتجات الصيدية بأنه لا حل في الوقت الراهن لإشكالية ارتفاع أسعار السمك في السوق الوطني بالنظر إلى تقلص وتراجع كميات الأسماك المتاحة للصيد وهو ما أثر سلبا على مداخيل الصيادين. مشيرا إلى أن الحل يكمن اليوم في زيادة الاستثمار في قطاع تربية المائيات والعمل مع الباحثين على اتخاذ القرارات. التي من شأنها أن تساهم في حماية الثروة السمكية الوطنية المستدامة في أعالي البحار والحرص على استغلالها بطريقة عقلانية.