بداني: تحقيق 167 مليون دج سنويا بعد إعادة إستغلال المرجان الأحمر قريبا

أكد وزير الصيد البحري والمنتجات الصيدية أحمد بداني بالطارف. بأن المداخيل المالية التي يرتقب تحقيقها بعد إعادة فتح إستغلال المرجان الأحمر “قريبا” بالجزائر “ستتجاوز167 مليون دج سنويا”.

وقال الوزير في تصريح صحفي على هامش إشرافه رفقة والي الطارف محمد مزيان على تدشين المقر الجديد للوكالة الوطنية للتنمية المستدامة للصيد البحري وتربية المائيات ببلدية عين العسل. أنه يرتقب تحقيق أرباح مالية تتجاوز 800 مليون دج خلال خمس سنوات. بالإضافة كذلك إلى توفير آلاف مناصب العمل المباشرة وغير المباشرة.

وأضاف بداني بالمناسبة، بأن دراسة ملف إعادة فتح استغلال المرجان الأحمر في الجزائر الجارية حاليا على مستوى دائرته الوزارية قد بلغت مراحل متقدمة. مشيرا إلى أن قرار فتح استغلال المرجان سيكون من صلاحيات الحكومة بعد عرضه للنقاش على مستواها.

ولدى تطرقه إلى الإنتاج السمكي في الجزائر، أكد الوزير بداني، بأن دائرته الوزارية تسعى إلى تحقيق إنتاج سنوي يعادل 200 ألف طن من السمك من الصيد البحري وتربية المائيات مع آفاق 2030. منها 50 بالمائة تخص الصيد البحري والنسبة الأخرى تتعلق بتربية المائيات. مضيفا بأن الجزائر تتوفر على كل المؤهلات لتحقيق هذا الإنتاج الذي كان لا يتعدى 100 ألف طن سنويا. مرجعا سبب مضاعفة الإنتاج إلى حجم الاستثمارات المسجلة حاليا.