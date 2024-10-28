بداني: مفاوضات لخفض رسوم ولوج الصيادين الجزائريين إلى المياه الموريتانية

أعلن وزير الصيد البحري والمنتجات الصيدية، أحمد بداني، عن مفاوضات متقدمة جارية. بين الجزائر وموريتانيا من أجل خفض رسوم ولوج الصيادين الجزائريين إلى المياه الاقليمية الموريتانية.

وقال الوزير خلال نزوله ضيفا على الاذاعة الجزائرية “لدينا اتفاقيات ثنائية من أجل منح حصص صيد بحري للجزائر. في المياه الاقليمية الموريتانية، إلا أن الصيادين الجزائريين يواجهون رسوم دخول مرتفعة. ونحن في خضم التفاوض مع جيراننا الموريتانيين لتخفيض هذه الرسوم”.

وأوضح الوزير أن عديد المتعاملين الجزائريين أبدوا استعدادهم للصيد في المياه الإقليمية الموريتانية. بمجرد التوصل إلى حل، من اجل نقل منتجاتهم و تسويقها في السوق الوطنية.

مضيفا أن “المفاوضات مع الجانب الموريتاني تجري بشكل جيد، و كلي أمل في أن يتم التوصل في الأيام المقبلة إلى حل لهذه المسألة”.

وبخصوص استيراد السفن المستعملة الموجهة للصيد البحري في أعالي البحار (أكثر من 40 مترا طولا). فقد أكد الوزير إن عملية دراسة الملفات قد تم الشروع فيها. مشيرا إلى أن هذا الإجراء سيسمح خاصة بتعزيز تواجد السفن الجزائرية في أعالي البحار.

مشيرا أن الوزارة قد وضعت منصة رقمية من أجل تسهيل استيراد المحركات المستعملة (أقل من خمس سنوات). لفائدة مهنيي الصيد البحري، موضحاً أن حوالي 40 % من أسطول الصيد البحري في الجزائر يعرف مشاكل تتعلق بالمحركات.

كما أكد بداني على أهمية المشاريع التي تم إطلاقها من أجل بناء سفن الصيد البحري. موضحا أن دائرته الوزارية قد سجلت حتى الآن تسعة استثمارات في هذا المجال. مما سمح بوضع ثلاثة سفن كبرى حيز الخدمة، في حين يجري بناء 11 سفينة أخرى.

وخلص الوزير في الأخير إلى التأكيد على أن الجزائر تسعى إلى رفع حصتها من التونة الحمراء. التي بلغت هذه السنة 2046 طناً.

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