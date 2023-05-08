بداني: “هدفنا تحقيق الفوز أمام المغرب لضمان التأهل واسعاد جمهورنا”
بقلم كريم تيغرمت
كشف لاعب المنتخب الوطني لأقل من 17 عاما، يونس بداني، عزمه رفقة زملائه، على الفوز أمام المغرب لضمان التأهل وإسعاد الجمهور الجزائري.
وصرح بداني، اليوم الإثنين، لتلفزيون “النهار”: “هي مباراة مع أشقائنا مثل باقي مباريات في هذه البطولة، والتي سندخلها بنفس العزيمة والمسؤولية”.
كما أضاف: “ندرك أن جمهور قسنطينة، سيرحب بنا، ويساندنا بقوة، ومن جهتنا سنقدمم أفضل ما لدينا”.
وتابع يونس بداني: “نتمنى تحقيق الفوز في مواجهة المغرب، لضمان التأهل للدور المقبل، واسعاد جماهيرنا”.
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