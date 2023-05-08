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الرياضة

بداني: “هدفنا تحقيق الفوز أمام المغرب لضمان التأهل واسعاد جمهورنا”

بقلم كريم تيغرمت
بداني: “هدفنا تحقيق الفوز أمام المغرب لضمان التأهل واسعاد جمهورنا”
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كشف لاعب المنتخب الوطني لأقل من 17 عاما، يونس بداني، عزمه رفقة زملائه، على الفوز أمام المغرب لضمان التأهل وإسعاد الجمهور الجزائري.

وصرح بداني، اليوم الإثنين، لتلفزيون “النهار”: “هي مباراة مع أشقائنا مثل باقي مباريات في هذه البطولة، والتي سندخلها بنفس العزيمة والمسؤولية”.

كما أضاف: “ندرك أن جمهور قسنطينة، سيرحب بنا، ويساندنا بقوة، ومن جهتنا سنقدمم أفضل ما لدينا”.

وتابع يونس بداني: “نتمنى تحقيق الفوز في مواجهة المغرب، لضمان التأهل للدور المقبل، واسعاد جماهيرنا”.

رابط دائم : https://nhar.tv/wVRkx
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