بداني يتباحث مع وزراء مالطا وتونس وموريتانيا حول الاقتصاد الأزرق

شارك وزير الصيد البحري والمنتجات الصيدية أحمد بداني في أشغال الندوة الوزارية الثانية رفيعة المستوى لمبادرة التنمية المستدامة للإقتصاد الازرق لدول غرب البحر الابيض المتوسط “واست ماد”. والتي اقيمت بمالطا في الفترة الممتدة من 22 الى 23 جوان 2023.

بالصور: بداني يتباحث مع

وحسب بيان الوزارة انه وعلى هامش الندوة إلتقى بداني مع وزير النقل والبنى التحتية ومشاريع الاستثمار بمالطا أرون فاروجيا.

بالإضافة إلى كل من كاتب الدولة لدى وزارة الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج منير بن رجيبة. وأيضا وزير الصيد والاقتصاد البحري بموريتانيا محمد ولد عابدين ولد امعييف .

وأضاف البيان ان الوزير تطرق خلال هذه اللقاءات الى فرص تقوية علاقات التعاون والشراكة في اطار مبادرة التنمية المستدامة للاقتصاد الازرق في مجالات الصيد البحري وتربية المائيات.