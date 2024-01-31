بداني يستقبل مستثمرين في تربية المائيات تضرروا من التقلبات الجوية

إستقبل وزير الصيد البحري والمنتجات الصيدية، أحمد بداني، اليوم، مجموعة من المستثمرين في شعبة تربية المائيات البحرية، تعرضت أقفاصهم العائمة لأضرار من جراء سوء الأحوال الجوية على مستوى ولايتي بجاية وبومرداس.

وحسب بيان للوزارة اللقاء جرى بمقر الوزارة بحضور رئيس الجمعية الوطنية لمربي المائيات وأعضاء من مكتب الجمعية والرئيس المدير العام لبنك الفلاحة والتنمية الريفية.

واكد الوزير ان قطاعه يعمل بالتنسيق مع البدر بنك، من أجل وضع آليات مرنة لمرافقة المستثمرين في تربية المائيات.

وكان اللقاء فرصة للتطرق إلى تسهيل حصول المستثمرين على قرض الاستغلال المدعم خاصة خلال السنوات الأولى من النشاط. وأيضا الاستفادة خلال نفس الفترة من قرض الاستثمار المدعم بدون فوائد، لفترة تمتد من 5 إلى 7 سنوات.

وتقرر من جانب آخر فتح نقاش مع شركات التأمين من أجل الأخذ بعين الاعتبار خصوصيات هذه الشعبة، إضافة إلى دراسة انشغالات مستثمري تربية المائيات فيما يخص ظروف عملهم على مستوى موانئ الصيد البحري بالتنسيق مع وزارة النقل.