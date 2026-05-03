بداوي: الأمن الوطني يولي أهمية لتعزيز التعاون والتبادل مع نظيراته من البلدان الإفريقية

أشرف المدير العام للأمن الوطني علي بداوي، صبيحة اليوم الأحد بالمدرسة العليا للشرطة “علي تونسي”، على افتتاح أشغال الزيارة الدراسية لفائدة الشرطة الرواندية من 03 إلى 07 ماي 2026 بالجزائر. بمشاركة 47 إطار سامي من أجهزة الشرطة الإفريقية.

وأكّد المدير العام للأمن الوطني على الأهمية البالغة التي توليها مؤسسة الأمن الوطني لتعزيز التعاون والتبادل مع نظيراتها من البلدان الإفريقية. من خلال بناء القدرات والتدريب المتخصص والتعاون المعلوماتي والتقني. بما يسمح من وضع التصورات والنماذج العملياتية في مواجهة التحديات المشتركة والتصدي لشتى أنواع الجريمة، لاسيما الجريمة المنظمة العابرة للحدود الوطنية.

وأشار بداوي إلى أن هذه الزيارة الدراسية هي نتاج شراكة تكوينية إستراتيجية مع دولة رواندا في المجال الشرطي. حيث ستشهد برنامجا ثريا يتضمن مساهمات علمية وعملياتية ذات الصلة بمجال الأمن وإنفاذ القانون.

كما سيستفيد الوفد المشارك في هذه الدورة التدريبية من زيارات علمية وتقنية تشمل مختلف المصالح بالشرطة الجزائرية. وكذا بعض الهيئات الرسمية والسيادية كمنظمة آلية الأفريبول، للإطلاع عن قرب على آليات العمل الفنية المعتمدة. التي تخدم الأهداف الإستراتيجية المرتبطة بالمفهوم الواسع للأمن.

