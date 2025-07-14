بداوي يبحث مع نظيره السعودي تعزيز التعاون الأمني في مجالات متعددة

استقبل المدير العام للأمن الوطني علي بداوي، اليوم الإثنين 14 جويلية 2025، بمقر المديرية العامة للأمن الوطني، مدير الأمن العام السعودي الفريق محمد بن عبد الله البسامي، الذي يقوم بزيارة عمل إلى المديرية العامة للأمن الوطني، رفقة وفد هام من إطارات سامية من الشرطة السعودية. ويأتي هذا في إطار تعزيز علاقات التعاون الشرطي والتنسيق الثنائي بين الجزائر والمملكة العربية السعودية،

وحسب بيان DGSN، فقد استهلت الزيارة بمحادثات ثنائية جمعت المدير العام للأمن الوطني بنظيره السعودي، توسعت إلى وفدي شرطة البلدين، تمحورت أساسا حول سبل تعزيز وتوطيد التعاون الأمني في مختلف المجالات لاسيما التكوين والتدريب المتخصص، الجريمة السيبرانية، الشرطة العلمية والجريمة المنظمة العابرة للحدود، بالإضافة إلى توحيد الجهود فيما يخص القضايا ذات الاهتمام المشترك.

وكان لوفد الشـرطة السعودية زيارة إلى المخبر المركزي للشرطة العلمية والتقنية بشاطوناف، أين قُدم له عرض تقني شامل حول الهيكل التنظيمي للمخبر والمهام المسندة إليه، والتجهيزات الحديثة المعتمدة في مجالات تحليل الأدلة الجنائية، ودورها في دعم عمل الضبطية القضائية وتطوير أدوات البحث والتحري.

المحطة الثانية من الزيارة قادت الوفد إلى مركز القيادة والسيطرة للأمن الوطني، أين اطلع على مختلف التجهيزات والتطبيقات المستعملة، لاسيما قاعة المراقبة عن طريق نظام الفيديو التي يضمها هذا المرفق الشرطي العملياتي، ودوره في دعم وحدات الشرطة في الميدان، لمكافحة مختلف أنواع الجريمة وتعزيز الأمن المروري، لتختتم الزيارة بحلول الوفد ضيفا على مديرية الوحدات الجمهورية للأمن بالحميز.

تجدر الإشارة إلى أن هذه الزيارة تأتي بعد تلك التي قادت المدير العام للأمن الوطني، إلى المملكة العربية السعودية خلال الفترة من 19 إلى 22 جانفي 2025، على رأس وفد من إطارات الشرطة الجزائرية، والتي شكَّلت فرصة لتوطيد روابط الأخوة وترسيخ علاقات التعاون الثنائي بين شرطة البلدين.