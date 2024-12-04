بداوي يدعو إلى تعزيز العمل الأمني العربي المشترك لمحاربة جرائم الاحتيال المالي

دعا المدير العام للأمن الوطني، علي بداوي، اليوم الأربعاء، إلى تعزيز العمل الأمني العربي المشترك لمحاربة جرائم الاحتيال المالي.

ويأتي هذا خلال مشاركته,اليوم الأربعاء بتونس في أشغال المؤتمر الـ 48 لقادة الشرطة والأمن العرب. بحضور قادة الشرطة والأمن للدول العربية وممثلين عن هيئات أمنية دولية وإقليمية.

وحسب بيان للمديرية العامة للأمن الوطني، فقد دعا بداوي إلى ضرورة تعزيز العمل الأمني العربي المشترك. في ظل التهديدات الأمنية التي تشهدها المنطقة العربية، وتنامي الإجرام بأشكاله المختلفة. لا سيما الجريمة المنظمة العابرة للوطن المتعلقة بالمخدرات، الجرائم الإلكترونية، تهريب المهاجرين والاتجار بالبشر وجرائم الذكاء الاصطناعي.

كما استعرض أيضا “تجربة الشرطة الجزائرية في مكافحة جرائم الاحتيال المالي الإلكتروني المرتكزة على عصرنة مصالحها المتخصصة. واعتماد الحلول التقنية المبتكرة بما يتوافق مع تنوع وتطور هذه الجرائم”. مضيفا في هذا الاطار أن “الشرطة الجزائرية استحدثت مصالح مركزية وفرقاً متخصصة في مواجهة الجرائم السيبرانية والمالية” التي “مكنت من تحقيق نتائج ميدانية إيجابية” إضافة إلى “تكثيف الحملات التوعوية من أجل الرفع من وعي المواطنين تجاه هذه الجرائم المستحدثة”.

كما نوه بـ”حرص الشرطة الجزائرية على تعزيز التعاون الدولي والعربي من خلال التبادل السريع والآني للمعلومات والأدلة الرقمية وتبادل الخبرات. ضمانا لمجابهة فعالة لهذه الموجات السيبرانية مع ضرورة الاستثمار في الجانب التدريبي وتأهيل الموظفين لمسايرة التطور الحاصل في تقنية المعلومات”.

و على هامش أشغال المؤتمر كانت للمدير العام للأمن الوطني لقاءات ثنائية جمعته بـ فالديسي أوركيزا الأمين العام لمنظمة الأنتربول، وكذا قادة ورؤساء وفود الشرطة لكل من جمهورية مصر العربية، سلطنة عمان ودولة فلسطين. تم خلالها “تبادل الرؤى حول القضايا ذات الاهتمام الأمني المشترك وتعزيز التعاون الشرطي في مجال التدريب، التكوين وتعزيز القدرات”. وفقا للمصدر ذاته.

وقد عرفت فعاليات هذا المؤتمر “الإعلان عن تتويج الشرطة الجزائرية بجائزتين في مسابقة الأفلام التوعوية، تحت عنوان “إبراز الجانب الإنساني لرجال الشرطة” و”أهمية حث مدمني المخدرات على التقدم إلى مراكز علاج الإدمان”. كما تحصلت الجزائر على خمس جوائز ضمن جائزة الأمير نايف للأمن العربي لعام 2024 “.