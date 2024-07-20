بداوي يدعو لبذل جهد أكبر لمحاربة الحرڤة والمخدرات

دعا المدير العام للأمن الوطني علي بداوي اليوم السبت، إلى ضرورة بذل جهد أكبر والتعاون مع مختلف الجهات ذات الصلة وخاصة قطاع العدالة لمحاربة ظاهرة الهجرة غير الشرعية وتهريب المخدرات.

وشدد بداوي، خلال تدشينه مقر المقاطعة الأولى للشرطة القضائية بوهران، على ضرورة بذل جهد أكبر في محاربة الهجرة غير الشرعية والترويج للمخدرات باعتبارها جرائم منظمة تقف خلفها شبكات منظمة تسعى إلى زعزعة الاستقرار الوطني. وتهديد النظام العام مع فتح تحقيقات موازية في التعاملات المالية لهذه الشبكات عند كل عملية.

ودعا المدير العام للأمن الوطني إلى “التعامل بصرامة مع عصابات الأحياء والجريمة الحضرية ضمانا لأمن المواطن في نفسه وممتلكاته. وكذا تجاه بعض الممارسات السلبية مثل ظاهرة حمل الأسلحة البيضاء ومنع احتلال الأرصفة من قبل الباعة و التجار”.

هذا وتمكنت المصلحة الجهوية لمكافحة الجريمة المنظمة التي تنشط على مستوى 12 ولاية بغرب البلاد خلال السداسي الأول من السنة الجارية من توقيف 83 شخصا منهم 16 متورطا في جرائم متنوعة على رأسها المتاجرة في المخدرات وتنظيم رحلات الهجرة السرية.

وتمكنت نفس المصلحة خلال النصف الأول من سنة 2024 من حجز مبلغ 154.6 مليون دج بالعملة الوطنية. ومبلغ 13806 أورو و 1470 دولار و22 مركبة و9 قوارب بحرية بمحركاتها و6 شاحنات و تجهيزات أخرى.

وبمدينة أرزيو دشن نفس المسؤول مرقدا للشرطة يضم 50 غرفة تتسع لـ 135 مقيما من مختلف الرتب. ويتوفر على مختلف المستلزمات لضمان راحة رجال الأمن الوطني.

وبالقطاع الحضري “المنزه” ببلدية وهران دشن المدير العام للأمن الوطني المقر الجديد للأمن الحضري رقم 12.