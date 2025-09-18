بداوي يستعرض بالصين مقاربة الشرطة الجزائرية في التصدي للجريمة المنظمة العابرة للحدود

شارك المدير العام للأمن الوطني علي بداوي على رأس وفد يضم إطارات سامية من الأمن الوطني. في أشغال منتدى التعاون العالمي للأمن العام (GPSCFL) 2025. المنعقد بجمهورية الصين الشعبية، خلال الفترة من 16 إلى 18 سبتمبر 2025. بمشاركة رفيعة المستوى لقادة أجهزة إنفاذ القانون وممثلي المنظمات الدولية والإقليمية للتعاون الشرطي.

وشكلت هذه التظاهرة الدولية الهامة فضاء إستراتيجيا للحوار وتبادل الخبرات حول أحدث التجارب والآليات المعتمدة في مجال تعزيز الأمن العام. ودعم الجهود الدولية الرامية إلى مواجهة مختلف التحديات الأمنية الراهنة والمستجدة.

وألقى المدير العام للأمن الوطني خلال أشغال هذا المنتدى، كلمة إستعرض خلالها تجربة الشرطة الجزائرية في محاربة الجريمة المنظمة العابرة للحدود بشتى أنواعها. لاسيما الإتجار غير المشروع بالمخدرات، الجرائم الإقتصادية وتبييض الأموال والجرائم السيبرانية. داعيا إلى تعزيز التعاون البنّاء بين أجهزة إنفاذ القانون عبر العالم الذي أصبح أولوية ملحّة. لاسيما عبر فضاءات هيئات الأمم المتحدة ومنظمة الإنتربول والآليات القارية والإقليمية المعنية بالتعاون الشرطي.

وقد زار المدير العام للأمن الوطني، الذي كان مرفوقا بسفير الجزائر لدى جمهورية الصين الشعبية لحسن قائد سليمان، شركة نورينكو (NORINCO) ببكين. أين اطلع على مختلف العروض والإبتكارات التكنولوجية التي تعرضها الشركة في ميادين ومجالات متعددة ذات الصلة بالأمن العام.

وعلى هامش المنتدى العالمي، إلتقى المدير العام للأمن الوطني مع LIU ZHENGYI مساعد وزير الأمن العام المدير العام لإدارة التحقيقات الجنائية لجمهورية الصين الشعبية، إلى جانب نائب مدير إدارة الأمن العام لمقاطعة هوبي، وكذا المفوض العام للشرطة الفيدرالية الإثيوبية DEMELASH GEBREMICHAEL، كما عقد الوفد الشرطي الجزائري لقاءات ثنائية جانبية، جمعته مع بعض قادة ورؤساء أجهزة إنفاذ القانون المشاركة في هذه التظاهرة العالمية السنوية.

كما أن هده اللقاءات الثنائية، خصّصت لتبادل الرؤى ومناقشة العديد من القضايا ذات الإهتمام الشرطي المشترك، بما يعزز آليات التنسيق العملياتي وتعزيز القدرات التقنية والعملياتية في مجالات العمل الشرطي.