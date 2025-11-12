بداوي يستقبل خبراء من “الأنتربول”

استقبل المدير العام للأمن الوطني علي بداوي، اليوم، بمقر المديرية العامة للأمن الوطني، وفدا يضم خبراء من المنظمة الدولية للشرطة الجنائية “الأنتربول”، وهذا في إطار تعزيز أواصر التعاون الدولي في المجال الشرطي.

وحسب مصالح الأمن، تم خلال هذا اللقاء، بحث سبل تعزيز ودعم القدرات العملياتية والتقنية لمصالح الأمن الوطني. في مجال الكشف عن المواد الإشعاعية في مسرح الجريمة، وكذا عبر مختلف المعابر الحدودية ( البرية، البحرية والجوية).

