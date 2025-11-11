بداوي يستقبل خبراء من الأنتربول

استقبل المدير العام للأمن الوطني علي بداوي، صبيحة اليوم الثلاثاء بمقر المديرية العامة للأمن الوطني، وفدا يضم خبراء. من المنظمة الدولية للشرطة الجنائية “الأنتربول”. في إطار تعزيز أواصر التعاون الدولي في المجال الشرطي.

خلال هذا اللقاء، تم بحث سبل تعزيز و دعم القدرات العملياتية والتقنية لمصالح الأمن الوطني في مجال الكشف عن المواد الإشعاعية. في مسرح الجريمة، وكذا عبر مختلف المعابر الحدودية ( البرية، البحرية والجوية).

وأكد بداوي على حرص المديرية العامة للأمن الوطني على مواصلة تحديث منظومة العمل الشرطي، وتعزيز التكوين. عالي المستوى في مختلف التخصصات العلمية والتقنية، مشيدا بروح التعاون المشترك مع منظمة الانتربول.