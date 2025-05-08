بداوي يستقبل سفيرة الولايات المتحدة الأمريكية بالجزئر

استقبل المدير العام للأمن الوطني علي بداوي، بمقر المديرية العامة للأمن الوطني، سفيرة الولايات المتحدة الامريكية بالجزائر إليزابيث مور أوبين. وهذا في إطار التعاون الشرطي الجزائري الأمريكي.

تباحث الجانبان خلال هذا اللقاء، سبل تعزيز مجالات التعاون الشرطي بين البلدين وتبادل التجارب والخبرات في مجال التدريب الشرطي المتخصص. الذي من شأنه الإسهام في تطوير الأداء العملياتي والرفع من القدرات لمواجهة كل أشكال الجريمة بما فيها تلك العابرة للحدود والجريمة المستحدثة.