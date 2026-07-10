بداوي يشارك في أشغال القمة الأممية الخامسة لرؤساء أجهزة الشرطة بالولايات المتحدة

شارك المدير العام للأمن الوطني، علي بداوي، بنيويورك (الولايات المتحدة الأمريكية)، في قمة الأمم المتحدة الخامسة لرؤساء الشرطة التي اختتمت أشغالها اليوم الجمعة.

وحسب ما أورده بيان للمديرية العامة للأمن الوطني، تندرج مشاركة الوفد الجزائري الذي ترأسه بداوي. والذي ضم رئيس أركان الدرك الوطني، اللواء رفيق بوعكاز وإطارات سامية من الأمن الوطني، في سياق “تعزيز التعاون الشرطي الدولي في مواجهة التحديات الأمنية العابرة للحدود الوطنية”.

وخلال الجلسة الافتتاحية للقمة التي انعقدت بين 6 و 10 جويلية، ألقى المدير العام للأمن الوطني كلمة. بحضور السفير الممثل الدائم للجزائر لدى الأمم المتحدة، عمار بن جامع.

وأكد بداوي في كلمته، “التزام الجزائر بتعزيز التعاون الأمني الدولي لمواجهة التحديات الأمنية الإقليمية والدولية”. مبرزا “جهود الجزائر في تدعيم قدرات أجهزة الشرطة الإفريقية من خلال تجسيد العديد من البرامج التدريبية في مجالات مكافحة الجريمة المنظمة. على غرار الجرائم السيبرانية والاتجار غير المشروع بالمخدرات. إلى جانب علوم الأدلة الجنائية وإدارة الأزمات”.

كما أشاد ب”مبادرة الأمم المتحدة المتعلقة بالدورة التدريبية المنظمة بالجزائر خلال شهر ماي المنصرم. لفائدة أجهزة إنفاذ القانون “الشرطة والدرك الوطنيين” حول دور بعثات الأمم المتحدة في حفظ الأمن والسلام”.

وعلى هامش أشغال القمة، أجرى بداوي والوفد المرافق له لقاءات ثنائية جمعته بكل من وزير الأمن والداخلية البلجيكي. ومستشار الشرطة بالأمم المتحدة ورئيس قسم الاختيار والتوظيف بشعبة الشرطة. وكذا مساعد الأمين العام الاممي لعمليات السلام، ورؤساء الوفود الشرطية لكل من المملكة العربية السعودية، أذربيجان وتشاد.

وتم خلال هذه اللقاءات “تباحث سبل تعزيز التنسيق والتعاون في مجالات التكوين وبناء القدرات وتطوير الكفاءات الشرطية. فضلا عن دعم مشاركة أفراد الشرطة الجزائرية والدرك الوطني في عمليات الأمم المتحدة لحفظ السلام”.