بداوي يشرف على تدشين هياكل شرطية ببرج بوعريريج

قام المدير العام للأمن الوطني علي بداوي، صبيحة اليوم الأربعاء، بزيارة عمل لمصالح أمن ولاية برج بوعريريج، أشرف خلالها على تدشين هياكل شرطية عملياتية، مرفوقا بوالي الولاية كمال نويصر، وبحضور السلطات المحلية، المدنية، العسكرية والقضائية، والأسرة الإعلامية، وهذا في إطار إحياء الذكرى الـ 64 لعيد الاستقلال، وفي إطار الاحتفال بعيد الشرطة الجزائرية.

واستهل المدير العام للأمن الوطني علي بداوي، برنامج هذه الزيارة بتدشين مقر الأمن الحضري الثالث. بأمن دائرة رأس الوادي، الذي يعتبر لبنة إضافية في مسار تكريس أمن المواطن. وتعزيز الحضور الميداني لمصالح الأمن الوطني، أين تلقى شروحات حول الهيكل التنظيمي. للمقر الجديد والإمكانيات البشرية والمادية المسخرة، ليتفقد بعدها مختلف أقسامه بدءً بقاعة الاستقبال. أين أسدى جملة من التعليمات ترتكز على اعتماد مقاربة جوارية وقائية اتجاه المواطن. التكفل بانشغالاته وحسن استقباله، محاربة الإجرام الحضري بمختلف أشكاله وتقديم خدمة عمومية ترقى لتطلعات المواطن.

وخلال المحطة الثانية من الزيارة، أشرف المدير العام للأمن الوطني على تدشين ووضع حيز الخدمة. لمقر الأمن الحضري العاشر، أين أكد على أهمية الدور الوقائي والإستباقي. الذي يضطلع به أفراد الأمن الحضري في حماية الأشخاص والممتلكات. مشددا على ضرورة التكفل الجيد بانشغالات المواطن وتعزيز جسور التواصل معه.

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