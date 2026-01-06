بداوي يشرف على تدشين هياكل شرطية عملياتية بسيدي بلعباس

أشرف المدير العام للأمن الوطني، علي بداوي، اليوم الثلاثاء، بولاية سيدي بلعباس، على تدشين هياكل شرطية عملياتية رفقة والي الولاية، وبحضور السلطات المحلية، المدنية، العسكرية والقضائية، والأسرة الإعلامية.

واستهل بداوي، زيارة العمل لمصالح أمن ولاية سيدي بلعباس، بتدشين ووضع حيز الخدمة لمقر الكتيبة الثانية. للتدخل السريع الكائنة بشارع عيسات إيدير بمدينة سيدي بلعباس، أين وقف المدير العام للأمن الوطني. على مختلف مرافق هذه الوحدة العملياتية، ودورها في دعم الفرق الميدانية للشرطة.

كما قام بتدشين مقر الأمن الحضري الـ 16 الكائن بحي 1500 عدل - الإمتياز -، أين تلقى المدير العام للأمن الوطني. شروحات تقنية حول الهيكل الأمني المستحدث، ليتفقد بعدها مختلف أقسامه بدء بقاعة الإستقبال. أين شدد على ضرورة التكفل الجيد بانشغالات المواطن وحسن استقباله، والحرص على تقديم خدمة عمومية ترقى لتطلعاته وتعزز جسور التواصل معه.

وبدائرة مصطفى بن إبراهيم، قام بداوي بتدشين مقر الأمن الحضري الخارجي – تلموني – الكائن بحي 2600 مسكن من مختلف الصيغ، الذي يعتبر لبنة إضافية في مسار تكريس أمن المواطن وتعزيز الحضور الميداني لمصالح الأمن الوطني.

