بداوي يُشرف على مراسم إحياء الذكرى الـ 63 لتأسيس الشرطة الجزائرية

أشرف المدير العام للأمن الوطني، علي بداوي، اليوم الثلاثاء، على مراسم إحياء الذكرى الـ 63 لتأسيس الشرطة الجزائرية.

وخلال مراسم الاحتفال وضع بداوي إكليلاً من الزهور، على النُصب التذكاري “جدارية الوفاء” بمقر المديرية العامة للأمن الوطني وترحم رفقة الإطارات السامية للمديرية العامة للأمن الوطني على أرواح شهداء الواجب الوطني.

يُشار أن إحياء الذكرى الـ63 لتأسيس الشرطة الجزائرية، تمت تحت شعار “عزُ الانتماء، احترافية في الآداء… وفاءً لرسالة الشهداء”.

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