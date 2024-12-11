بداوي يشرف على تكريم الفائزين بجائزة الأمير نايف للأمن العربي

أشرف المدير العام للأمن الوطني، علي بداوي، اليوم الأربعاء بمقر المديرية العامة للأمن الوطني، على مراسم تكريم الفائزين بجائزة الأمير نايف للأمن العربي.

وحسب بيان المديرية العامة للأمن الوطني، فإن هذه الجائزة تمنحها الأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب، نظير مشاركتهم الأكاديمية في المجال الأمني في عدة فروع على غرار الدراسات الأمنية، الإبداع الإعلامي الأمني والدراسات الأمنية الرائدة.

للإشارة، باب الترشح للجائزة لم يقتصر على الأجهزة الأمنية، بل شمل الباحثين والأساتذة الجامعيين، هيئات المجتمع المدني والمؤسسات الإعلامية. إذ نالت الجزائر خمس جوائز في هذه المسابقة، وافتك إطار من جهاز الأمن الوطني المركز الأول في فرع الدراسات الأمنية الرائدة.

وتم الإعلان عن نتائج الجائزة على هامش المؤتمر الـ48 لقادة الشرطة والأمن العرب، المنعقد يومي الرابع والخامس ديسمبر الجاري، بتونس.