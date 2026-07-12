بداوي يُدشن المركز الولائي للمراقبة عبر الفيديو ببومرداس ومرافق أخرى بالعاصمة

أشرف صبيحة اليوم الأحد، المدير العام للأمن الوطني، علي بداوي مرفوقا بوالي ولاية بومرداس، فوزية نعامة، على مراسم تدشين المركز الولائي للمراقبة بواسطة الفيديو ببومرداس.

وحسب بيان للامن الوطني، يُعد هذا المركز، مكسبا تقنيا حديثا، من شأنه تقديم الدعم الآني للوحدات العملياتية. لاسيما في ضمان الإنسيابية المرورية ودحر الجريمة الحضرية.

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كما أشرف المدير العام للأمن الوطني، وبحضور الأمين العام لولاية الجزائر، إلى جانب السلطات المحلية، المدنية، العسكرية، على تدشين المقر الجديد للمجموعة الجهوية الأولى للوحدات الجمهورية للأمن بالحميز بالعاصمة، المزودة بجميع المرافق الضرورية.

وحمل المقر الجديد، إسم شهيد الواجب الوطني “المرحوم عميد الشرطة توات محمد طه حسين”. الذي تم تكريم عائلته بالمناسبة من قبل السيد المدير العام للأمن الوطني.

ليتوجه بعدها إلى بلدية عين طاية، أين أشرف على تدشين مقر المركز الطبي الاجتماعي عين طاية. الذي حمل اسم المرحوم ضابط الشرطة “سعد سعود دنداني”. الذي يضم العديد من التخصصات الطبية على غرار فحوصات الطب العام، التحاليل الطبية البيولوجية وطب الأسنان.

ويعد هذا المركز، مكسبا لمنتسبي الأمن الوطني وذويهم، كما تم بالمناسبة تكريم عائلة المرحوم ضابط الشرطة “سعد سعود دنداني” من قبل المدير العام للأمن الوطني.