بداوي يدشن هياكل شرطية عملياتية بـ سطيف.. وهذا ما أمر به

قام المدير العام للأمن الوطني، علي بداوي، اليوم الأربعاء، بزيارة عمل لمصالح أمن ولاية سطيف. أشرف خلالها على تدشين هياكل شرطية عملياتية. رفقة والي الولاية، مصطفى ليماني، وبحضور السلطات المحلية، المدنية، العسكرية والقضائية، والأسرة الإعلامية.

استُهل برنامج الزيارة بتدشين ووضع حيّز الخدمة لمقر أمن دائرة قنزات، الذي يعَدُّ لبنة إضافية في مسار تكريس أمن المواطن وتعزيز الحضور الميداني لمصالح الأمن الوطني. حيث تلقى المدير العام للأمن الوطني شروحات تقنية حول الهيكل الأمني المستحدث. ليتفقد بعدها مختلف أقسامه بدءًا بقاعة الاستقبال. وشدد على ضرورة التكفل الجيد بانشغالات المواطن وحسن استقباله. والحرص على تقديم خدمة عمومية ترقى لتطلعاته وتعزز جسور التواصل معه.

كما اطلع المدير العام للأمن الوطني، الذي كان مرفوقا بوكيل الجمهورية المختص إقليميا، على كل الشروط والمعايير القانونية المعتمدة في تجهيز غرف التوقيف تحت النظر. مقدما في الوقت نفسه توصيات صارمة ذات الصلة بضرورة الاحترام التام لحقوق الموقوفين تحت النظر. وفق ما ينص عليه قانون الإجراءات الجزائية. ليقوم بعدها بتدشين نزل للشرطة تابع لأمن الدائرة، حمل اسم شهيد الواجب الوطني المرحوم أكروم نور الدين.

وبعاصمة الولاية، أشرف المدير العام للأمن الوطني على تدشين المقر الجديد لفرقة البحث والتدخل (BRI) الذي يشكل إضافة نوعية في منظومة محاربة الجريمة بكافة أشكالها. والذي تم إنجازه وفق مواصفات ومعايير حديثة. تعزيزا للقدرات العملياتية للمصالح المتخصصة.