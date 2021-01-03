بداية أشغال الصيانة في الطريق السيار الرابط بين سكيكدة وقسنطينة

أعلنت الجزائرية للطرق السيارة، اليوم الأحد، عن برمجة أشغال الصيانة بنفق الطريق السيار “الكنتور/زيغوت يوسف” الرابط بين سكيكدة وقسنطينة.

وأوضحت الجزائرية للطرق السيارة، أن أشغال الصيانة في الطريق السيار ستكون من 3 جانفي إلى غاية 7 من نفس الشهر.

وأضافت، الشركة أن أشغال الصيانة، ستكون في أوقات الحجر الصحي من الساعة الثامنة إلى الخامسة صباحا مع ابقاء النفق مفتوحا لحركة السير.

وبرمجت الأشغال في الطريق اتجاه الجزائر من الأحد ليلا إلى الأربعاء صباحا والاتجاه نحو عنابة من الأربعاء الى الجمعة.