بداية إعلان نتائج مسابقة توظيف الأساتذة المتعاقدين

شرعت مديريات التربية في الإفراج عن النتائج الأولية لعملية توظيف المتعاقدين في الأطوار التعليمية الثلاث، عبر الحسابات التي سجل فيها المترشحون.

وقد استطاع عدد من المترشحين الذين قاموا بالتسجيل من التعرف على حالة ملفهم. فهناك من المترشحين من قُبل ملفه للتدريس، فيما تم رفض ملفات اخرى لاسباب عديدة أهمها عدم توافق الشهادة مع المستوى المطلوب. أما فئة أخرى فقد تم التحفظ على ملفها.

ومن أجل معرفة حالة كل ملف ما على المترشح سوى الدخول الى حسابه وكتابة كلمة السر. ثم الولوج إلى خانة حالة الملف والضغط على نقطة حمراء، وبعدها تظهر له النتيجة.

للإشارة فان عملية التسجيل داخل منصة التوظيف تنتهي غدا الأحد على الساعة ال00 ليلا. ليتم بعدها الشروع في دراسة المعلومات والملفات والانتقال الى المراحل المتبقية.