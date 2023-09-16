بداية الإعلان عن نتائج التعاقد في قطاع التربية

شرعت وزارة التربية الوطنية، مساء اليوم السبت، في الإعلان عن نتائج التعاقد عبر المنصة الرقمية، وهذا حسب درجة الاستحقاق في البلديات.

ويتم الأخذ بعين الاعتبار عدد المناصب الشاغرة التي تحتويها المؤسسات التربوية في الأطوار التعليمية الثلاث، على مستوى كل بلدية.

وكمثال على ذلك يوجد من المترشحين من تحصل على المرتبة الأولى في نتيجة الاستحقاق لكن على مستوى البلدية التي سجل فيها يوجد 0 من المناصب الشاغرة.

والمشكل الذي يواجه المرشحين في هذه المرحلة هو عدد المناصب الضئيل والمنعدم في بعض البلديات خاصة المتواجدة على مستوى الجزائر وسط، والبلديات الكبيرة.

لكن بالعكس فان المناصب الشاغرة تعد بالمئات في المناطق النائية خاصة في المواد العلمية واللغة الفرنسية.

بالمقابل فإن المترشح الذي كان ترتيبه من 1 إلى 5 من الممكن أن يوظف بعد أشهر في حال شغور منصب. وهذا عن طريق الاستيداع أو غيرها من الإجراءات التي ستتخذها وزارة التربية.

للإشارة فإن غالبية المترشحين يجدون صعوبة كبيرة في الولوج إلى حساباتهم لمعرفة النتائج. وهذا راجع إلى الضغط الكبير الموجود على المنصة.