بداية العد التنازلي: تلاميذ الابتدائي على موعد مع تقييم المكتسبات

برمجت وزارة التربية الوطنية امتحانات تقييم المكتسبات لفائدة تلاميذ التعليم الابتدائي. وذلك خلال شهر ماي 2026، وفق رزنامة محددة وإجراءات تنظيمية دقيقة.

وسيخضع تلاميذ الطور الثالث لاختبارات تقييم المكتسبات، أيام 3 و4 و5 ماي الداخل. ويشمل عدة مواد أساسية، على غرار اللغة العربية. الرياضيات، التاريخ، التربية الإسلامية. إضافة إلى اللغتين الفرنسية والإنجليزية. وتهدف هذه الاختبارات إلى قياس مدى تحكم التلاميذ في المعارف التي اكتسبوها خلال مسارهم الدراسي.

كما برمجت اختبارات مماثلة لتلاميذ الطورين الأول والثاني في مادتي اللغة العربية والرياضيات فقط. وذلك يومي 4 و5 ماي. في خطوة ترمي إلى تعزيز الكفاءات الأساسية لدى التلاميذ في هاتين المادتين المحوريتين.

وأكدت مراسلات لمديريات التربية أن الحضور إجباريٌّ لجميع التلاميذ، مشددةً على أن أي غياب غير مبرر قد يحرم صاحبه من الانتقال إلى المستوى الأعلى. في إطار الحرص على ضمان تكافؤ الفرص والانضباط التربوي.

وفيما يخص التنظيم، سيتم إجراء التقييم داخل الأقسام وتحت إشراف معلمي الأفواج، مع اعتماد أسئلة موحدة قد تكون على مستوى مقاطعة واحدة أو عدة مقاطعات، بما يضمن الشفافية وتكافؤ الفرص بين جميع التلاميذ.

من جهة أخرى، أوضحت المصالح التربوية أن اختبارات الفصل الثالث ستُجرى في مواعيدها المحددة وبشكل عادي، دون أي تغيير في البرمجة السنوية.

ويعَدُّ تقييم المكتسبات محطة تربوية مهمة، إذ يهدف إلى تشخيص مستوى التلاميذ وتحديد مدى استيعابهم للدروس المقدمة طيلة الموسم الدراسي. ما يسمح باتخاذ الإجراءات البيداغوجية اللازمة لتحسين الأداء التعليمي مستقبلا.