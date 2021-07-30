بداية العد التنازلي لانضمام “مبابي” لـ “ريال مدريد”

كشفت صحيفة “ماركا” الإسبانية، أن الفرنسي “كليان مبابي” على بعد خطوات فقط من الانضمام لنادي “ريال مدريد” الإسباني، حيث أن هذا الأخير سيجهز عرض قيمته 150 مليون أورو من أجل التعاقد مع النجم الفرنسي.

وسيكون نادي “باريس سان جيرمان” أمام اختيار صعب إما قبول عرض الملكي والتفريط في “مبابي” مقابل الأموال وإلا فإن اللاعب الفرنسي سيغادر البياسجي الصائفة المقبلة مجانا.

كما أن “فلورنتينو بيريز” جاهز عقدا لمدة 6 سنوات كاملة لـ “كليان” مقابل راتب سنوي يصل إلى 25 مليون أورو في حال انضمامه في هذه الصائفة وإلا فإنه سيمنحه 40 مليون أورو كمكافأة التوقيع الموسم المقبل وراتب قدره 20 مليون أورو الموسم المقبل.