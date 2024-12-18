بداية العد التنازلي لعودة بن ناصر إلى المنافسات الرسمية

يقترب متوسط الميدان الدولي الجزائري، إسماعيل بن ناصر، من العودة إلى المنافسات الرسمية. بعد شفائه من آثار الإصابة التي أبعدته عن الميادين لمدة قاربت الأربعة أشهر.

ووفقاً لما نقلته صحيفة سكاي سبورتس في نسختها الإيطالية، اليوم الأربعاء، عبر موقعها الرسمي، فإن لاعب الخضر، بن ناصر، من الممكن جدا أن يعود إلى المنافسات الرسمية. إما في مباراة فريقه أي سي ميلان أمام روما بتاريخ الـ29 ديسمبر الجاري، وإما في مباراة ميلان أمام يوفنتوس في كأس السوبر الإيطالي يوم الثالث جانفي المقبل.

وكان متوسط الميدان، إسماعيل بن ناصر، قد عاد مؤخرا إلى مركز التدريبات “ميلانيلو”. بعدما أكمل بنجاح برنامجه التأهيلي في مركز “أسبيتار” الاستشفائي بالعاصمة القطرية الدوحة.

وتأتي هذه الخطوة بعد غياب طويل لنجم الخضر، عن الملاعب نتيجة إصابة خطيرة على مستوى عضلة الساق. تعرض لها بتاريخ 20 أكتوبر المنصرم، تطلبت تدخلاً جراحياً وبرنامجاً تأهيلياً مكثفاً.