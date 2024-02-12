بداية النهاية.. بايدن يصف نتنياهو بـ “العقبة” و”المغفل”

أعرب الرئيس الأمريكي، جو بايدن، عن استياءه من تصرفات رئيس وزراء الكيان الصهيوني، بنيامين نتنياهو. ومواقفه المتصلبة حيال أي وقف لإطلاق النار في إطار اتفاق.

وقال بايدن بهذا الصدد: “حاولنا إقناع إسرائيل بالتوقيع على وقف إطلاق النار لكن نتنياهو يحول دون ذلك. بكل طريقة ممكنة “يذيقنا الجحيم””.

ونشرت شبكة إن بي سي الأمريكية، اليوم الاثنين، نقلا عن لسان خمسة مصادر مطلعة. أن رئيس الولايات المتحدة جو بايدن بات يستخف بنتنياهو.

وتسربت تقارير مؤخرا أشارت إلى أن بايدن دعا نتنياهو بالمغفل في الغرف المقفلة.

ناهيك عن التقارير التي تحدثت عن أن الرئيس الأمريكي جو بايدن ومساعديه لم يعودوا يروا في نتنياهو شريكا فعالا. حسبما نشرت واشنطن بوست.

وذكرت صحيفة “واشنطن بوست” أن بايدن وكبار مساعديه “اقتربوا من نقطة حرجة في العلاقات مع نتنياهو”. ولم يعودوا يرون فيه شريكا منتجا يمكن التأثير عليه.