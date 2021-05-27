بداية بيع التذاكر السبت المقبل وهذه المكاتب المعنية بالبيع عبر 4 دول

نشر النائب السابق نور الدين بلمداح المكلف بالجالية عبر صفحته على الفيسبوك مكاتب الجوية الجزائرية المعنية ببيع التذاكر.

وكتب النائب السابق أن مكاتب الخطوط الجوية الجزائرية المعنية ببيع التذاكر إبتداءً من يوم السبت 29 ماي وستكون مفتوحة يوم الأحد أيضا.كما كتب نور الدين بلمداح أماكن تواجد نقاط البيع ويتعلق الامر بكل من:

CTO: RGFN باريس اوبيرا بفرنسا.

CTO: RGFN مارسيليا سان شارل بفرنسا.

: RG مدريد CTO مدريد ڨران فيا بإسبانيا.

DL برشالونة: CTO برشالونة كاري دو فالونسيا بإسبانيا

DL أليكانت: ATO أليكانت بإسبانيا

RG تونس: CTO نهج باريس.

DL إسطنبول: CTO إسطنبول بتركيا.

وإختتم النائب السابق أمكانية التنقل من يمكنه ذلك أما جاليتنا بأمريكا وكندا والدول الأوروبية والعربية وباقي الدول الأخرى فيمكنكم الإتصال بهم عبر الهاتف أوالإيمايل كما كان معمولا به خلال الرحلات السابقة