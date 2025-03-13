بداية تداول أسهم بنك التنمية المحلية في بورصة الجزائر

تم اليوم الخميس بالجزائر العاصمة، الإدراج الرسمي لبنك التنمية المحلية في بورصة الجزائر وانطلاق التداول العلني بين المستثمرين لأسهمه، ليكون بذلك ثاني بنك يلتحق بالسوق المالية.

وتم إعطاء إشارة الانطلاق الرسمي لتداول أسهم هذه المؤسسة المالية العمومية بمقر بورصة الجزائر. من طرف المدير العام للخزينة العمومية, حاج محمد سبع. ممثلا لوزير المالية, عبد الكريم بو الزرد. بحضور المدير العام بالنيابة لبنك التنمية المحلية، محمد مبارك. المدير العام لشركة تسيير بورصة القيم, يزيد بن موهوب. وكذا رئيس لجنة تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها “كوسوب”. يوسف بوزنادة، والمفوض العام للجمعية المهنية للبنوك والمؤسسات المالية، رشيد بلعيد، بالإضافة إلى إطارات من قطاع المالية.

وبالمناسبة، اعتبر سبع أن ادراج بنك التنمية المحلية في بورصة الجزائر يمثل “حدثا هاما” في القطاع المالي و”خطوة اضافية”. في مسار إعادة بعث السوق المالي في البلاد، و”تجسيدا فعليا لمسار السلطات العمومية لتطوير المنظومة المالية، وفقا للرؤية التي أقرها رئيس الجمهورية،عبد المجيد تبون”.

كما تكرس هذه الخطوة -يضيف ممثل وزير المالية- “مساعي الحكومة الرامية إلى اصلاح القطاع المالي وعصرنته. وتحقيق الشمول المالي وتوفير كل الامكانيات لتعبئة الادخار الوطني وجعلها في خدمة الاقتصاد وتنويع مصادر التمويل”.

من جهته، أكد بوزنادة أن هذا الادراج الجديد يؤكد الحركية التي تعرفها بورصة الجزائر والتي عرفت قيمتها السوقية ارتفاعا بألف بالمائة في السنة الاخيرة، معتبرا أن هذا “الإنجاز التاريخي تم بفضل رؤية طموحة والتزامات رسمها رئيس الجمهورية, وإرادة وعزيمة كل الفاعلين في السوق”.