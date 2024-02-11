بداية تساقط الثلوج في هذه الولايات.. الدرك يحذّر

حذرت مصالح الدرك الوطني من أولى التساقطات الثلجية التي بدأت صبيحة اليوم على بعض المرتفعات الداخلية للوطن.

ودعت مصالح الدرك الوطني المواطنين من أخذ الحيطة والحذر أثناء تنقلاتهمن في المناكطق التي تعرف تساقط للثلوج.

وبولاية سوق اهراس يعرف الطريق الوطني رقم 20 الرابط بين بلديتي أولاد إدريس و عين الزانة. تساقط للثلوج وكذا الطريق الوطني رقم 82 الرابط بين بلديتي أولاد إدريس و بوحجار ولاية الطارف . حيث أن أفراد الفرقة الإقليمية للدرك الوطني بأولاد إدريس بالمكان من أجل تسهيل حركة المرور.

وفي ولاية تيزي وزو دعت مصالح الدرك الوطني إلى توخي الحيطة والحذر في الطريق الوطني رقم 30 في شطره الرابط بين بلدية إبودرارن و الحدود الإقليمية مع ولاية البويرة. بالضبط بمنطقة تيزي نكولان ، بسبب بداية تساقط الثلوج.