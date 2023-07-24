بداية تسجيل الوكالات السياحية الراغبة في تنظيم العمرة

أعلن الديوان الوطني للحج والعمرة، أن الوكالات السياحية الراغبة في التسجيل لموسم العمرة سيكون بداية من اليوم الإثنين.

وفي بيان للديوان، أعلن من خلاله أن كافة وكلاء السياحة والأسفار الراغبة في الترشح لتنظيم نشاط العمرة لموسم 1445، بإمكانها التسجيل وسحب دفتر الشروط الخاص بهذه العملية عبر البوابة الجزائرية للعمرة. وذلك إبتداء من 24 جويلية 2023 إلى غاية 31 أكتوبر 2023.

كما أشار الديوان إلى أن تسليم التراخيض سيتم وفق المواعيد التي ستحدد عبر البوابة الجزائرية للعمرة.