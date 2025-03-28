بداية تسويق البطاطا بسعر 75 دج في ميلة

أعلنت مديرية التجارة لولاية ميلة، اليوم الجمعة، عن الشروع في تسويق شحنات من مادة البطاطا على مستوى تجار الجملة بسوق ماڨرو بوادي العثمانية بسعر 75 دج.

وتأتي هذه الخطوة في إطار الجهود المبذولة لضبط الأسعار وضمان توفر المنتجات الفلاحية في الأسواق، خاصة بعد الارتفاع الملحوظ في أسعار البطاطا في الآونة الأخيرة.

وأكد عبد الوهاب خلفاوي، مدير التجارة لولاية ميلة في تصريح للنهار أونلاين ، قائلاً: “نحن بصدد تنظيم عملية توزيع البطاطا بسعر 75 دج لتلبية احتياجات السوق المحلي وضمان استقرار الأسعار. كما نؤكد أن سعر البيع بالتجزئة لا يجب أن يتجاوز 95 دج لضمان عدم استغلال التجار للأسعار.”

من جانبه، أوضح يعقوب بحاري، رئيس وكلاء تجار سوق الجملة بوادي العثمانية (UGCAA)، قائلاً: “تم توفير البطاطا بأسعار منضبطة في السوق، ونحن مستعدون لتلبية احتياجات التجار وفقًا للسعر المحدد. نحث التجار على الالتزام بالتوجيهات الرسمية لضمان استقرار السوق.”

ونوّه خلفاوي بالتنسيق القائم بين مصالحه وبقية المتدخلين، مبرزًا دور مصالح الدرك الوطني والفلاحة في ضمان سير العمليات التجارية بشكل منظم. وشدد خلفاوي على أن مصالحه عملت خلال الأيام الماضية على تعزيز النظام الرقابي لأسواق الجملة وتوزيع المنتجات الفلاحية لضمان الالتزام بالأسعار المحددة.