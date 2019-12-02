بداية توافد المواطنين.. وتعزيزات أمنية مشددة قبل بداية محاكمة القرن

يشهد قطب محكمة سيدي امحمد بالعاصمة، صبيحة اليوم الاثنين، تعزيزات أمنية مشددة قبل ساعات من انطلاق محاكمة القرن.

وستنطلق المحاكمة، التي ينتظرها الملايين من الجزائريين، على الساعة العاشرة صباحا بمحكمة سيدي امحمد، بالعاصمة.

وتتعلق القضية، بمنح امتيازات غير مستحقة، أخذ قروض بطريقة غير مشروعة، والإضرار بمصالح بنك عمومي وتبييض أموال.

ويتابع في هذه القضية، كل وزيرين أولين سابقين ثلاثة وزراء للصناعة وكل من رجال الأعمال محمد بايري صاحب مجمع إيفال.

كما سيمثل بالمحاكمة أيضا صاحب مصنع “كيا” لتركيب السيارات حسان عرباوي، و17 إطارا وموظفا سابقا بوزارة الصناعة.

بالإضافة إلى أحمد معزوز، ونجل الوزير الأول الأسبق فارس سلال ومحمد بايري صاحب مجمع إيفال.