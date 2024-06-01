بداية توافد لاعبي الخضر لأرض الوطن

بدأت عناصر المنتخب الوطني، تتوافد إلى أرض الوطن، صبيحة اليوم السبت، تحسبا للدخول في التربص التحضيري قبل خوض مواجهتي الجولتين الثالثة والرابعة لتصفيات المجموعة السابعة المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2026.

ووصل صبيحة اليوم السبت، لاعبي المنتخب الوطني السعيد بن رحمة و أنيس الحاج موسى، أمين غويري، و ريان آيت نوري، إلىمطار هواري بومدين، وكان في إستقبالهما مسؤولي الإتحادية الجزائرية لكرة القدم.

كما ستلتحق العناصر الأخرى للخضر في الساعات القليلة القادمة، إلى أرض الوطن، تحسبا للدخول في تربص تحضيري بالمركز الوطني لتحضيرات المنتخبات الوطنية بسيدي موسى.

يجدر الإشارة، سيواجه المنتخب الوطني منافسه في الجولة الثالثة لتصفيات المجموعة السابعة المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2026، المنتخب الغيني، يوم الخميس 06 جوان، بملعب نيلسون مانديلا، بداية من الساعة الخامسة مساء.

بعدها سيتنقل الخضر لملاقاة المنافس في الجولة الرابعة ضمن ذات المنافسة، المنتخب الأوغندي، يوم الإثنين 10 جوان.