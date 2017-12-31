بداية سنة ممطرة على كافة الولايات الشمالية للوطن

تتوقع مصالح الأرصاد الجوية أن تتغير حالة الطقس غدا على كافة الولايات الشمالية للوطن، مع بعض الأمطار خاصة بالولايات الشرقية.

مع تسجيل درجات حرارة فصلية بداية سنة 2018، أين ستتراوح مابين 08 إلى 19 درجة على السواحل.

ومن 03 إلى 11 درجة بالمناطق الداخلية، ومن 18 إلى 28 درجة بالجنوب.

وأضافت مصادر من الديوان لـ”النهار أونلاين”،أن الأجواء المرتقبة لنهار الغد ستكون من مغشاة إلى غائمة مع تساقط للأمطار بالولايات الوسطى والشرقية.

مشيرة إلى أن الرياح ستكون من غربية إلى شمالية غربية تصل سرعتها إلى 50 كلم/سا.

بينما على الولايات الغربية فالأجواء غائمة مرفوقة بتساقط أمطار ورياح قوية نسبيا تصل إلى 40 كلم/سا على المناطق الداخلية والمرتفعات.

مع احتمال تطاير للرمال محليا على الجنوب الغربي، فيما تبقى الأجواء صافية بباقي ولايات الجنوبية.

وأوضحت ذات المصادر، أن الأجواء ستعود إلى الصفاء بداية من ليلة الغد.