بداية ضخ الدجاج المجمد في الأسواق

أعلنت المؤسسة العمومية لتغذية الأنعام وتربية الدواجن ”أوناب”، في بيان لها، عن شروعها في تموين السوق تدريجيا بالدجاج المجمد. بسعر 330 دج للكيلوغرام الواحد، بهدف ضمان وفرة هذه المادة خلال رمضان والمساهمة في استقرار أسعارها. دعما للقدرة الشرائية للمواطنين.

وأوضح البيان أن هذه المؤسسة العمومية قامت “استعدادا لشهر رمضان، بتوفير مخزون معتبر من الدجاج المجمد. تطبيقا لتوجيهات مجمع الصناعات الغذائية واللوجستيك +أغرولوغ+”. حيث “تم الشروع في تموين السوق تدريجيا بهذه المادة. مع ضخ كمية أولية تقدر بـ2.000 طن يتم تسويقها تدريجيا. عبر مختلف قنوات التوزيع المعتمدة”، مع “تحديد سعرها بـ330 دج للكيلوغرام”.

وبالتوازي مع تسويق الدجاج المجمد، تقوم “أوناب” أيضا بتوفير الدجاج الطازج يوميا. على مستوى نقاط البيع التابعة لها. لضمان تموين منتظم وتلبية احتياجات المواطنين طوال شهر الصيام.

في حين، ذكرت المؤسسة في بيانها بنقاطها الموزعة بالجزائر العاصمة، والتي تتواجد بكل من زرالدة-وسط-. عين البنيان-وسط-، حسين داي-وسط-، الدار البيضاء-وسط، بن طلحة، سيدي موسى، بئر توتة، بئر خادم.، الشراقة بالإضافة إلى المدينة الجديدة سيدي عبد الله.

كما تتواجد منتجاتها بالخيم الرمضانية المنصبة بالديوان الوطني المهني المشترك للخضر و اللحوم “أونيلاف”-عين البنيان. القرية-الشراقة، سعيد حمدين-بئر مراد رايس، الرويسو، الكيتاني، باب الزوار، الرويبة. و على مستوى الشركة الجزائرية للمعارض و التصدير “سافكس”.

ومن خلال هذه المبادرة، تؤكد المؤسسة العمومية لتغذية الأنعام وتربية الدواجن “التزامها الثابت بضمان تموين منتظم للسوق الوطنية. ودعم القدرة الشرائية للمواطنين فضلا عن المساهمة في استقرار أسعار اللحوم البيضاء خلال شهر رمضان. مع الحرص على تقديم منتجات عالية الجودة تلبي احتياجات كافة المواطنين”.

