بداية عمليات تعميم رخصة السياقة البيومترية بالتنقيط عبر الوطن

إنطلقت اليوم الأحد عمليات لتعميم رخصة السياقة البيومترية بالتنقيط عبر كامل التراب الوطني .

وأوضح مدير الوثائق المؤمنة على مستوى وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، حسان بوعلام، سيتم اطلاق عملية تعميم رخصة السياقة البيومترية قريبا في باقي ولايات الوطن.

حيث تم وضع حيز الخدمة للشباك الرقمي، بكل من الجزائر العاصمة والأغواط، اللتين تم اختيارهما كولايتين نموذجيتين.

كما أضاف ذات المسؤول بخصوص الآجال المحددة لتعميم هذه الخدمة على المستوى الوطني أنه من الصعب تحديد تاريخ محدد “لأن كل بلدية ستتقدم حسب الوتيرة والوسائل المادية والبشرية التي بحوزتها”.

مشيرا أن التعميم الفعلي لإصدار رخصة السياقة البيومترية بالتنقيط يعتمد على عدة معايير مثل إقتناء المعدات الضرورية.

مما يتطلب العديد من الإجراءات الإدارية لا سيما الإعلان عن المناقصات.

وسيتم تنظيم ملتقى وطني بالجزائر العاصمة في شهر ديسمبر القادم لتكوين مسؤولي الجماعات المحلية للولايات الـ 48 حول النظام الجديد لإصدار وتفعيل رخص السياقة البيومترية.

والهدف هو الوصول إلى إدارة “بدون أوراق” بصفة تدريجية” أين بلغنا نسبة 50 بالمائة في رقمنة الإدارة.

وسيتم بلوغ نسبة 100 بالمائة في السنتين القادمتين وذلك بفضل وضع حيز الخدمة الشباك الالكتروني المؤمن”.

حيث تم أنه تم إصدار أكثر من 18 مليون جواز سفر بيوميترى منذ عام 2012 واعداد 13 مليون بطاقة تعريف وطنية بيومترية منذ عام 2015 .

وتطمح الإدارة إلى في إطار رقمنة الادارة على غرار استبدال البطاقة الرمادية بوثيقة بيومترية في 2019 وإصدار الدفتر العائلي البيومتري في 2020.