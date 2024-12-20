بداية غير موفقة لبن يحيى مع المولودية و”السيسكاوة” تكتفي بالتعادل أمام بسكرة

شهدت بداية المدرب الجديد لمولودية الجزائر، خالد بن يحيى، اليوم الجمعة، تعادلاً بطعم الخسارة داخل الديار أمام جمعية أولمبي الشلف.

في إطار الجولة الـ14 من الرابطة المحترفة. واكتفى “العميد” بالتعادل السلبي في هذه المواجهة التي احتضنها ملعب 5 جويلية الأولمبي.

وضيّع لاعبو المولودية العديد من الفرص السانحة للتسجيل. أبرزها إهدار لاعب خط الوسط، العربي ثابتي، ركلة جزاء، في الدقيقة الـ44 من الشوط الأول.

ليتجمد رصيد المولودية عند النقطة الـ18 في المركز الرابع في سلم الترتيب، مع مواجهتين مؤجلتين أمام اتحاد العاصمة وشبيبة الساورة.

فيما حقق أولمبي الشلف ثامن تعادل له هذا الموسم، ورفع رصيده للنقطة الـ17 في المركز السابع.

وفي مباراة أخرى، اكتفى نادي اتحاد خنشلة بالتعادل السلبي أمام ضيفه اتحاد بسكرة.

ليحافظ “السيسكاوة” على المركز الـسادس في سلم الترتيب، برصيد 17 نقطة، مع مباراة مؤجلة أمام اتحاد العاصمة.

أما اتحاد بسكرة، فبقي في المركز قبل الأخير برصيد 11 نقطة. مع مواجهة مؤجلة أمام أتلتيك بارادو.