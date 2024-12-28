بداية قوية ومثيرة للمسلسل الشهير “لعبة الحبار”

إنطلق عرض الجزء الثاني، من مسلسل لعبة الحبار، على منصة نتفليكس، وسط تفاعل كبير من الجمهور الذي إنتظره لسنوات بسبب النجاح الكبير للجزء الأول منه.

وشهد الموسم الثاني تقليصًا كبيرًا في مشاهد العنف مقارنةً بالموسم الأول. حيث تركز الحلقة الأولى على مشهدين فقط من القتل.

وفي الحلقة الأولى من المسلسل، عاد المتسابقون من أجل البحث عن المال مقابل حياتهم. حيث زادت التحديات والمخاطر عن الموسم السابق.

ويقع الأبطال بين خيارين صعبين هما إما البقاء في اللعبة أو المغادرة مع الأموال التي جمعوها.

وفي تطور للأحداث، يواصل “جي هون”، سعيه لكشف خفايا اللعبة المميتة، متحديًا النظام القائم ومواجهًا تحديات جديدة وأعداء أقوياء. ولكنه يبدأ في مواجهة خيار ثالث وهو المغادرة أو البقاء في اللعبة.

ويقرر جي هون المخاطرة بحياته في سبيل إسقاط اللعبة وكشف خفاياها.

وبعد فوزه في الموسم الأول، يبدأ في مواجهة النظام الذي يدير اللعبة، محاولًا تفكيكه وكشف أسراره المظلمة.

ويتكون الموسم الثاني من مسلسل لعبة الحبار 2، من 7 حلقات تتضمن العديد من الأحداث المثيرة، ضمن الألعاب القاتلة.

ويواجه المتسابقون، تحديات قاسية حيث يجبرون على اتخاذ قرارات مصيرية قد تؤدي إلى الموت أو الحياة.

وتدور أحداث المسلسل حول مجموعة من الأشخاص الفقراء والمعدمين الذين يتم دعوتهم للمشاركة في لعبة سرية تُقدّم لهم فرصة للفوز بمبلغ ضخم من المال.

لكن سرعان ما يكتشفون أن اللعبة ليست كما يبدو، حيث يتعين عليهم المشاركة في سلسلة من الألعاب القاتلة التي تحدد مصيرهم.

وتتطلب كل لعبة من المشاركين أن يواجهوا تحديات قاسية، حيث الموت هو العاقبة إذا خسروا.

ومع بداية الموسم الثاني من مسلسل “Squid Game 2″، كانت الأصداء إيجابية. حيث وصف المعجبون الجزء الثاني بأنه “يرقى إلى مستوى التوقعات”.

وتأتي هذه الإشادات بعد النجاح العالمي الكبير الذي حققه الموسم الأول. الذي تم إصداره في 17 سبتمبر 2021، وبرز باعتباره المسلسل الأكثر مشاهدة على منصة نتفليكس.

وحقق الموسم الأول نجاحاً كبيراً حيث وصلت أعداد المشاهدين في 330 مليون مشاهدة في بداية العرض أول 91 يوماً. ليصبح العمل الأكثر شهرة في تاريخ منصة نتفليكس.

وقد أكد الرئيس التنفيذي المشارك للمنصة، تيد ساراندوس، أن الموسم الثاني من المسلسل سيذهل الجمهور أكثر من سابقه.